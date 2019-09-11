2019-09-11T08:18:27+03:00
Происшествия

Из-за карьерного взрыва на юге Кузбасса произошло землетрясение

Его зафиксировали в Алтае-Саянского филиале Единой Геофизической службы РАН
Ирина АВТУШКО
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Из-за карьерного взрыва на юге Кузбасса произошло землетрясение.Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАНИз-за карьерного взрыва на юге Кузбасса произошло землетрясение.Фото: Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН
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На юге Кузбасса из-за карьерного взрыва произошло землетрясение. Его зафиксировали специалисты Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

Подземные толчки зафиксированы 10 сентября в 10.00 часов по Гринвичу – это 16.00 по местному времени. Эпицентр находился на юге области в координатах: 53.51 широты и 87.67 долготы, это место расположено недалеко от Новокузнецка. Магнитуда землетрясения составила 3,0.

Напомним, что в этом году в области уже фиксировались землетрясения. Был случай, когда в течение суток в Кузбассе произошло сразу пять подземных толчков техногенного характера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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