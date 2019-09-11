Лучшие водители Кузбасса живут в Юрге

СЕГОДНЯ 09:02 2019-09-11T09:02:30+03:00

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В Юрге прошел финал областного конкурса профессионального мастерства среди водителей автотранспортных предприятий Кузбасса. Конкурс был посвящен Дню работников автомобильного и городского пассажирского транспорта, который приходится на 27 октября.

По итогам отборочных этапов, которые проходили 17 и 23 августа, в финал соревнования прошло 24 участника. В финале автомобилисты показали, насколько хорошо знают правила дорожного движения и продемонстрировали навыками скоростного маневрирования.

По итогам профессионального конкурса первое место заняли водители Юргинского государственного пассажирского предприятия. Второе и третье распределились между представителями из Кемерова и Новокузнецка. Победителей и призеров наградили денежными призами и дипломами, а команды лучших увезли домой кубки победителей.

− Профессиональное мастерство конкурсанты показали на высоком уровне, борьба была упорной, а победителями стали действительно самые дисциплинированные и квалифицированные водители», − сообщила пресс-служба Администрации Кемеровской области.

Конкурс среди работников автотранспортных предприятий Кузбасса проводится с 1985 года.

ИСТОЧНИК KP.RU