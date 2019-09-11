Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам

СЕГОДНЯ 09:44 2019-09-11T09:44:22+03:00

Теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 миллионов рублей и срок до семи лет по ставке от 9,9 до 16,4 процентов годовых

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РСХБ изменил условия по потребительским кредитам и снизил процентные ставки, размер снижения составил более 3 процентов.

Так, теперь можно получить кредит без обеспечения на любые цели на сумму до 3 миллионов рублей и срок до семи лет по ставке от 9,9 до 16,4 процентов годовых в зависимости от суммы, срока кредита и категории клиента.

Если клиент заинтересован платить меньше по кредитам, полученным в других банках, РСХБ предлагает их рефинансировать с возможностью получения дополнительной суммы на любые цели по еще более низким ставкам - от 9,9 до 10,9 процентов в зависимости от срока кредита и категории клиента.

Дополнительно, в рамках акции «Хорошая история», действующей до 1 февраля 2020 года, клиенты с опытом добросовестного погашения кредитов могут получить кредит на любые цели по ставке от 9,9 до 13,9 процентов годовых в зависимости от суммы и срока кредита.

РСХБ предлагает специальные кредитные программы для пенсионеров. В рамках новых условий максимальная сумма пенсионного кредита составит 1,5 миллионов рублей, а процентные ставки – от 9,9 до 11,9 процентов в зависимости от суммы, срока кредита и наличия зачислений пенсии на счет в РСХБ.

«Россельхозбанк» уделяет значительное внимание повышению качества обслуживания и обеспечению доступности банковских продуктов и услуг населению. Уверена, что новые условия кредитования Банка будут интересны всем категориям населения», - отметила первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.