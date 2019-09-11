В Междуреченске закрыли филиал противотуберкулезного диспансера

СЕГОДНЯ 10:38 2019-09-11T10:38:07+03:00

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В Междуреченске закрыли филиал Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера. Специалисты Управления Роспотребнадзора нашли в учреждении ряд нарушений.

Надзорным ведомством была организована плановая выездная проверка структурного подразделения Новокузнецкого противотуберкулезного диспансера, которое находится в Междуреченске по улице Фестивальная, 4. она выявила нарушения санитарного законодательства. В частности, в учреждении отсутствует санпропускник для приема, осмотра и обработки вновь поступивших больных; структура помещений не исключает перекрестную инфекцию у больных стационара и амбулаторных больных; из за планировки кабинетов возможно возникновение случаев внутрибольничных перекрестных заражений туберкулезом. Помимо этого, отделка большинства помещений не соответствует гигиеническим нормативам, нет резервного горячего водоснабжения, в плохом состоянии находится централизованная система водоотведения. И это не все выявленные в ходе проверки нарушения.

С учетом, что такое состояние учреждения создают угрозу здоровью людей, Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении, материалы дела были переданы в суд.

В ведомстве сообщили, что решением суда деятельность лечебного учреждения приостановлена на 90 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU