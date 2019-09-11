Восемь литров крови сдали сотрудники Россельхозбанка в Кузбассе во время благотворительной донорской акции

СЕГОДНЯ 12:49 2019-09-11T12:49:49+03:00

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В Кемеровском филиале АО «Россельхозбанк» прошла очередная благотворительная акция «День донора». В офис банка приехала выездная бригада Кемеровского Областного Центра крови, и сотрудники могли сдать кровь, не отвлекаясь от рабочего процесса. Уже в 9 утра перед конференц-залом стали собираться сотрудники, готовые поделиться своей кровью с теми, кому она очень нужна. На этот раз донорами стали 17 человек, из которых восемь человек – впервые. Почти восемь литров крови от сотрудников Россельхозбанка будет направлено для нуждающихся пациентов лечебных учреждений Кемерово и Кемеровской области.

«Участие в донорской акции считаю важным делом. Коллег, которые хотят сдать кровь, много, и меня это не удивляет, ведь у нас общие ценности и помощь другим объединяет. Мы обязательно продолжим проводить подобные акции», — прокомментировал директор Кемеровского филиала АО «Россельхозбанк» Станислав Домбровский. - Мы благодарим всех участников акции — и доноров, и врачей, желаем всем крепкого здоровья и хорошего настроения! Думаю, что теперь донорские акции станут в РСХБ доброй традицией!