В Кузбассе судят водителя, насмерть сбившего школьницу

СЕГОДНЯ 14:47 2019-09-11T16:29:03+03:00

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В Кузбассе будут судить водителя, который насмерть сбил школьницу на пешеходном переходе. Страшный инцидент произошел в Мысках.

Завершено расследование уголовного дела в отношении 37-летнего жителя Мысков. Мужчину обвиняют в том, что он нарушил правила дорожного движения, в результате чего пострадал пешеход.

Авария произошла в мае этого года у дома № 2 по улице Дорожной. Водитель Renault Logan на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на 17-летнюю школьницу.

- От полученных травм девочка скончалась при транспортировке в больницу, - рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области. - В отношении автомобилиста было возбуждено уголовное дело.

Как позже установило следствие, мужчина нарушил сразу несколько правил дорожного движения, в том числе не уступил дорогу пешеходу. Сейчас уголовное дело в отношении мысковчанина будет рассматривать суд. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU