2019-09-11T17:30:41+03:00
Происшествия

В Кузбассе владелец шиномонтажки до смерти избил сторожа

Обвиняемый свою вину не признал
Яна ПОПОВА
Поделиться:
В Кузбассе владелец шиномонтажки до смерти избил сторожаВ Кузбассе владелец шиномонтажки до смерти избил сторожаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе перед судом предстанет владелец шиномонтажной мастерской, избивший до смерти сторожа гаражного кооператива. Мужчина свою причастность к преступлению отрицает.

По версии следствия, весной этого года новокузнечанин устроил ночную вечеринку в своей автомастерской. Во время застолья у одного из присутствующих мужчин произошел конфликт со сторожем гаражного кооператива, который находился неподалеку.

О происшествии он рассказал собутыльникам, в том числе и обвиняемому. Тот разозлился и решил проучить 55-летнего мужчину. Обвиняемый пришел к пожилому человеку и избил его. От полученных повреждений сторож скончался на месте.

Злоумышленник решил скрыть следы совершенного преступления. Он вынес тело на улицу и оставил его на заднем дворе охранного помещения. Утром труп обнаружили прохожие.

По данным Следственного комитета по Кемеровской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены очевидцы преступления, а затем установлен и задержан подозреваемый. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал.

На данный момент дело передано на рассмотрение в суд. В скором времени новокузнечанин предстанет ответить за свои действия перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к запуску
В Кузбассе судят водителя, насмерть сбившего школьницу
В Кемерове устанавливают новые светофоры для безопасности пешеходов
Восемь литров крови сдали сотрудники Россельхозбанка в Кузбассе во время благотворительной донорской акции
Житель Кемеровского района толкнул родственника и стал причиной его смерти
В Междуреченске закрыли филиал противотуберкулезного диспансера
Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Арбитражный суд решит судьбу торгового центра «Радуга» в Кемерове
Лучшие водители Кузбасса живут в Юрге
Из-за карьерного взрыва на юге Кузбасса произошло землетрясение
В Кузбассе трактор ковшом разорвал легковушку
В кузбасском поселке сгорел грузовик
В Кузбассе временно отключат телевидение
Кузбассовец не захотел платить кредит и сменил фамилию
В Новокузнецке дали старт ремонту Бызовского шоссе
Кузбасские волейболисты вошли в состав сборной России