В Кузбассе владелец шиномонтажки до смерти избил сторожа

СЕГОДНЯ 17:30 2019-09-11T17:30:41+03:00

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В Кузбассе перед судом предстанет владелец шиномонтажной мастерской, избивший до смерти сторожа гаражного кооператива. Мужчина свою причастность к преступлению отрицает.

По версии следствия, весной этого года новокузнечанин устроил ночную вечеринку в своей автомастерской. Во время застолья у одного из присутствующих мужчин произошел конфликт со сторожем гаражного кооператива, который находился неподалеку.

О происшествии он рассказал собутыльникам, в том числе и обвиняемому. Тот разозлился и решил проучить 55-летнего мужчину. Обвиняемый пришел к пожилому человеку и избил его. От полученных повреждений сторож скончался на месте.

Злоумышленник решил скрыть следы совершенного преступления. Он вынес тело на улицу и оставил его на заднем дворе охранного помещения. Утром труп обнаружили прохожие.

По данным Следственного комитета по Кемеровской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены очевидцы преступления, а затем установлен и задержан подозреваемый. Со следствием мужчина не сотрудничал, вину не признал.

На данный момент дело передано на рассмотрение в суд. В скором времени новокузнечанин предстанет ответить за свои действия перед законом.

ИСТОЧНИК KP.RU