Судебные приставы помогли кузбассовцам получить задержанную зарплату
Жители Кузбасса под контролем судебных приставов получили заработную плату. Владелец предприятия не перечислил деньги сотрудникам за июнь 2019 года.
Судебные приставы отдела по Мариинскому и Чебулинскому районам взыскали заработную плату по 57 исполнительным производствам. Сотрудники предприятия благоустройства: руководящий состав, бухгалтеры и непосредственно рабочие - не получили заработную плату в размере 1,7 миллиона рублей.
Когда урегулировать трудовой конфликт мирным путем не получилось, сотрудники организации обратились в суд. Их иск был удовлетворен.
По данным УФССП по Кемеровской области, предприятию вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. На сегодняшний момент денежные средства взысканы в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.
ИСТОЧНИК KP.RU