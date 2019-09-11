2019-09-11T19:30:53+03:00
Общество

Судебные приставы помогли кузбассовцам получить задержанную зарплату

Владелец предприятия не заплатил сотрудникам за отработанный месяц
Яна ПОПОВА
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Судебные приставы помогли кузбассовцам получить задержанную зарплатуСудебные приставы помогли кузбассовцам получить задержанную зарплатуФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Жители Кузбасса под контролем судебных приставов получили заработную плату. Владелец предприятия не перечислил деньги сотрудникам за июнь 2019 года.

Судебные приставы отдела по Мариинскому и Чебулинскому районам взыскали заработную плату по 57 исполнительным производствам. Сотрудники предприятия благоустройства: руководящий состав, бухгалтеры и непосредственно рабочие - не получили заработную плату в размере 1,7 миллиона рублей.

Когда урегулировать трудовой конфликт мирным путем не получилось, сотрудники организации обратились в суд. Их иск был удовлетворен.

По данным УФССП по Кемеровской области, предприятию вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации. На сегодняшний момент денежные средства взысканы в полном объеме. Исполнительные производства окончены фактическим исполнением.

ИСТОЧНИК KP.RU

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