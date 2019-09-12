2019-09-12T02:59:53+03:00
Общество

Кузбасские приставы арестовали стоматологическое кресло стоимостью 250 тысяч рублей

Оборудование забрали за неуплату налогов медорганизацией
Яна ПОПОВА
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Кузбасские приставы арестовали стоматологическое кресло стоимостью 250 тысяч рублейКузбасские приставы арестовали стоматологическое кресло стоимостью 250 тысяч рублейФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Кузбассе судебные приставы наложили арест на стоматологическое кресло. Причина - налоговый долг в размере 540 тысяч рублей, который накопила стоматологическая клиника.

По данным Управления судебных приставов по Кемеровской области, частная стоматология, находящаяся в Юрге, систематически уклонялась от налоговых обязательств. Недавно она попала под надзор судебных приставов.

Они посетили учреждение и ознакомили владельцев с материалами исполнительного производства, а также обозначили сроки для добровольного исполнения. Однако предприниматели проигнорировали предупреждение. Тогда сотрудники ведомства составили список имущества должника. Так выяснилось, что они владели стоматологическим креслом, стоимость которого, по оценке экспертов, составила 250 тысяч рублей. Оно было арестовано.

Теперь у владельцев клиники есть десять дней для погашения долга, иначе имущество будет реализовано на торгах. Также приставы до полного погашения задолженности применят комплекс мер принудительного взыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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