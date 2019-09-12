Киндер с героином: кемеровчанин попался на торговле нелегальным товаром
В колонии строгого режима оказался один из жителей областного центра после того, как к нему нагрянули стражи порядка. Дома у мужчины обнаружили пластмассовые контейнеры от шоколадных яиц. Правда, вместо игрушек в них были наркотики.
Киндер с героином: кемеровчанин попался на торговле нелегальным товаром.Видео: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России
В сказочный мир при помощи наркотиков отправлял своих клиентов житель города Кемерово: запрещенные вещества сотрудники правоохранительных органов обнаружили в пластмассовых контейнерах от шоколадных яиц. Кроме того, у мужчины нашли деньги, полученные за реализацию очередной партии героина.
В поле зрения кемеровчанин, живущий в завокзальной части областного центра, попал в апреле 2019 года. Оперативники Кузбасского ЛУ МВД России установили, что он хранит и продает запрещенные вещества дома. Как только он реализовал очередную партию героина, кемеровчанина задержали.
Запрещенные вещества мужчина хранил в шоколадных яйцах. ФОТО: Кузбасского ЛУ МВД России
- Заводским районным судом города Кемерово с участием заместителя кемеровского транспортного прокурора вынесен обвинительный приговор. Осужденный приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России. - Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU