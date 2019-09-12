СЕГОДНЯ 06:26 2019-09-12T07:03:28+03:00

Восемь с половиной лет мужчина проведет в тюрьме

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В колонии строгого режима оказался один из жителей областного центра после того, как к нему нагрянули стражи порядка. Дома у мужчины обнаружили пластмассовые контейнеры от шоколадных яиц. Правда, вместо игрушек в них были наркотики.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731580" frameborder="0"></iframe> Киндер с героином: кемеровчанин попался на торговле нелегальным товаром.Видео: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России

В сказочный мир при помощи наркотиков отправлял своих клиентов житель города Кемерово: запрещенные вещества сотрудники правоохранительных органов обнаружили в пластмассовых контейнерах от шоколадных яиц. Кроме того, у мужчины нашли деньги, полученные за реализацию очередной партии героина.

В поле зрения кемеровчанин, живущий в завокзальной части областного центра, попал в апреле 2019 года. Оперативники Кузбасского ЛУ МВД России установили, что он хранит и продает запрещенные вещества дома. Как только он реализовал очередную партию героина, кемеровчанина задержали.

Запрещенные вещества мужчина хранил в шоколадных яйцах. ФОТО: Кузбасского ЛУ МВД России

- Заводским районным судом города Кемерово с участием заместителя кемеровского транспортного прокурора вынесен обвинительный приговор. Осужденный приговорен к восьми годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России. - Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU