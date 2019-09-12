В Кемерове изменят работу светофора на Притомском проспекте

СЕГОДНЯ 07:02 2019-09-12T07:02:16+03:00

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На Притомском проспекте в Кемерове будет изменен режим работы светофора. Эта мера должна повысить пропускную способность дороги.

Изменения в работе светофорного объекта, который расположен на пересечении проспекта Притомского и улицы Волгоградской, разработали специалисты Центра организации дорожного движения. Мера призвана повысить пропускную способность и удобства проезда.

-Рабочие установили дополнительную секцию светофора для правого поворота с проспекта Притомского на улицу Волгоградскую, которая будет разрешать маневр в двух фазах из трех, - уточнили в мэрии города.

Напомним, что до конца года в городе в рамках нацпроекта появится восемь новых светофорных объектов. Три из них уже смонтированы – это светофоры вызывного типа на улицах Космическая и Пролетарская, а также на проспекте Кузнецком.

ИСТОЧНИК KP.RU