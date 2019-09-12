В Кемерове изменят работу светофора на Притомском проспекте
На Притомском проспекте в Кемерове будет изменен режим работы светофора. Эта мера должна повысить пропускную способность дороги.
Изменения в работе светофорного объекта, который расположен на пересечении проспекта Притомского и улицы Волгоградской, разработали специалисты Центра организации дорожного движения. Мера призвана повысить пропускную способность и удобства проезда.
-Рабочие установили дополнительную секцию светофора для правого поворота с проспекта Притомского на улицу Волгоградскую, которая будет разрешать маневр в двух фазах из трех, - уточнили в мэрии города.
Напомним, что до конца года в городе в рамках нацпроекта появится восемь новых светофорных объектов. Три из них уже смонтированы – это светофоры вызывного типа на улицах Космическая и Пролетарская, а также на проспекте Кузнецком.
ИСТОЧНИК KP.RU