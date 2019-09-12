Кузбасс перейдет на новую схему выплаты больничных и социальных пособий

СЕГОДНЯ 07:52 2019-09-12T07:52:19+03:00

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В Кузбассе изменится порядок выплаты больничных и социальных пособий. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщили в Кузбасском отделении Фонда социального страхования РФ, регион с начала следующего года переходит на прямые выплаты по обязательному социальному страхованию. В частности, можно будет напрямую без участия работодателя получить из Фонда следующие выплаты: пособие по временной нетрудоспособности (в том числе, в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием); пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному гражданину, пострадавшему на производстве.

Как и прежде, заявление на выдачу пособия и необходимые документы подаются работодателю. В заявлении нужно указать реквизиты, куда будет перечисляться пособие. В течение пяти календарных дней работодатель передает сведения ФСС, а сам Фонд в течение 10 дней принимает решение о выплате и перечисляет денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU