2019-09-12T07:52:19+03:00
Общество

Кузбасс перейдет на новую схему выплаты больничных и социальных пособий

Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
Кузбасс перейдет на новую схему выплаты больничных и социальных пособийКузбасс перейдет на новую схему выплаты больничных и социальных пособийФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Кузбассе изменится порядок выплаты больничных и социальных пособий. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

Как сообщили в Кузбасском отделении Фонда социального страхования РФ, регион с начала следующего года переходит на прямые выплаты по обязательному социальному страхованию. В частности, можно будет напрямую без участия работодателя получить из Фонда следующие выплаты: пособие по временной нетрудоспособности (в том числе, в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием); пособие по беременности и родам; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; единовременное пособие при рождении ребенка; ежемесячное пособие по уходу за ребенком; оплату отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) застрахованному гражданину, пострадавшему на производстве.

Как и прежде, заявление на выдачу пособия и необходимые документы подаются работодателю. В заявлении нужно указать реквизиты, куда будет перечисляться пособие. В течение пяти календарных дней работодатель передает сведения ФСС, а сам Фонд в течение 10 дней принимает решение о выплате и перечисляет денежные средства.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Новокузнецка назвал сроки начала отопительного сезона
Первый снег выпал в Шерегеше
В Кемерове изменят работу светофора на Притомском проспекте
Киндер с героином: кемеровчанин попался на торговле нелегальным товаром
В Кузбассе появится еще одна современная школа на 1000 мест
В Кузбассе ветерану боевых действий более 15 лет не давали квартиру
Кузбасские приставы арестовали стоматологическое кресло стоимостью 250 тысяч рублей
Судебные приставы помогли кузбассовцам получить задержанную зарплату
Кемеровский кинотеатр «Юбилейный» готовится к запуску
В Кузбассе владелец шиномонтажки до смерти избил сторожа
В Кузбассе судят водителя, насмерть сбившего школьницу
В Кемерове устанавливают новые светофоры для безопасности пешеходов
Восемь литров крови сдали сотрудники Россельхозбанка в Кузбассе во время благотворительной донорской акции
Житель Кемеровского района толкнул родственника и стал причиной его смерти
В Междуреченске закрыли филиал противотуберкулезного диспансера
Россельхозбанк снизил процентные ставки по потребительским кредитам
Арбитражный суд решит судьбу торгового центра «Радуга» в Кемерове
Лучшие водители Кузбасса живут в Юрге
Из-за карьерного взрыва на юге Кузбасса произошло землетрясение
В Кузбассе трактор ковшом разорвал легковушку
В кузбасском поселке сгорел грузовик
В Кузбассе временно отключат телевидение
Кузбассовец не захотел платить кредит и сменил фамилию
В Новокузнецке дали старт ремонту Бызовского шоссе
Кузбасские волейболисты вошли в состав сборной России