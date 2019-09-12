Глава Новокузнецка назвал сроки начала отопительного сезона

СЕГОДНЯ 08:36 2019-09-12T08:36:17+03:00

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Сергей Кузнецов, мэр города Новокузнецка, подписал распоряжение о начале отопительного сезона.

Согласно распоряжению главы Новокузнецка, с 15 сентября в городе начнется отопительный сезон. Тепло в дома горожан начнет поступать уже с понедельника, 16 сентября. В первую очередь оно придет в социальные учреждения – детские сады, школы, больницы и места с круглосуточным пребыванием людей. Дальше будет подключен жилой фонд. На это коммунальщикам отводится пять дней – с 17 по 22 сентября.

- С 16 числа «разбираем» тепло по домам. Что это значит - старшие домов и управляющие компании знают. Нужно будет раскрыться полностью, полностью пролить систему, посмотреть изъяны, все инциденты. И быть на местах! Все бригады должны работать на местах, - отметил Сергей Кузнецов. - Следующая вся неделя будет посвящена этому процессу. Просьба отнестись очень добросовестно. Многие старшие домов и управляющие компании забывают раскрутить задвижки на входе в дом, и жители говорят: «Мерзнем, мерзнем, мерзнем». Таких случаев очень много»…

Также глава города отметил, что котельные готовы к подаче тепла на 100 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU