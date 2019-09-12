2019-09-12T09:09:46+03:00
Общество

В Топках разъяренный мужчина гонял бывшую супругу по городу

От расправы женщину спас экипаж Росгвардии
Ирина АВТУШКО
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В Топках разъяренный мужчина гонял бывшую супругу по городуВ Топках разъяренный мужчина гонял бывшую супругу по городуФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Топках местный житель гонял бывшую супругу по городу. От расправы женщину спас экипаж Росгвардии.

Сигнал о том, что в частном доме по улице Нефтяной разгорелся скандал между бывшей супружеской парой, и женщине требуется помощь, поступил экипажу вневедомственной охраны Росгвардии днем. Спустя несколько минут правоохранители прибыли на место и увидели, что по проезжей части бежит женщина, а следом за ней мужчина. Его задержали для выяснения обстоятельств.

Как оказалось, 29-летний местный житель в очередной раз пришел домой к своей 33-летней бывшей супруге. Она попыталась прогнать незваного гостя, который не раз наносил ей побои. Мужчина пришел в ярость, в результате чего между парой произошла потасовка.

-Женщине удалось вырваться и убежать. По телефону она обратилась за помощью к правоохранителям, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области. - Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали задержанного сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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