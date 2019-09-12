В Новокузнецке собираются строить новый автомобильный мост

СЕГОДНЯ 10:30 2019-09-12T11:14:03+03:00

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В скором времени в Новокузнецке может появиться автомобильный мост через реку Томь. О планах по его строительству рассказал глава города Сергей Кузнецов.

И том, что в Орджоникидзевском районе сложилась непростая ситуация с автомобильным мостом, рассказал глава города Сергей Кузнецов. Байдаевский мост, построенный во времена Советского Союза, не выдерживает все возрастающей нагрузки и постепенно разрушается. Из-за этого введены ограничения на проезд большегрузов по мосту. В планах властей - установить возле моста весы. Кроме того, будут введены талоны для проезда большегрузов: горожане, живущие на разных берегах реки, должны иметь одинаковые возможности для приобретения, например, угля для отопления частных домов или щебня, песка.

- Мы обратились к губернатору, чтобы начать проектировать новый мост, и если мы подготовим проект, можно будет решать со строительством, - заявил глава города Сергей Кузнецов в эфире передачи «Утро с мэром».

ИСТОЧНИК KP.RU