2019-09-12T11:15:24+03:00
Происшествия

В доме на проспекте Советском в Кемерове произошел пожар

Инцидент случился днем
Мария КОЛОСОВА
Поделиться:
В доме на проспекте Советском в Кемерове произошел пожарВ доме на проспекте Советском в Кемерове произошел пожарФото: Екатерина РОМАНОВА
Изменить размер текста:

В пятиэтажном доме №47 по проспекту Советскому в Кемерове произошел пожар. Инцидент случился днем 12 сентября.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области, сигнал о задымлении поступил на диспетчерский пункт в районе 12.00 часов. На место незамедлительно выехали пожарные. Также туда прибыли другие экстренные службы – медики и правоохранители. Как оказалось, в здании проводились сварочные работы, и в результате искры произошло возгорание. Его удалось потушить еще до приезда пожарных. Люди покинули здание самостоятельно. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.

Отметим, что в доме находятся общественные заведения и отделения нескольких банков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24