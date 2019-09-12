В доме на проспекте Советском в Кемерове произошел пожар
В пятиэтажном доме №47 по проспекту Советскому в Кемерове произошел пожар. Инцидент случился днем 12 сентября.
Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области, сигнал о задымлении поступил на диспетчерский пункт в районе 12.00 часов. На место незамедлительно выехали пожарные. Также туда прибыли другие экстренные службы – медики и правоохранители. Как оказалось, в здании проводились сварочные работы, и в результате искры произошло возгорание. Его удалось потушить еще до приезда пожарных. Люди покинули здание самостоятельно. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.
Отметим, что в доме находятся общественные заведения и отделения нескольких банков.
ИСТОЧНИК KP.RU