СЕГОДНЯ 11:15 2019-09-12T11:15:24+03:00

В доме на проспекте Советском в Кемерове произошел пожар Фото: Екатерина РОМАНОВА

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В пятиэтажном доме №47 по проспекту Советскому в Кемерове произошел пожар. Инцидент случился днем 12 сентября.

Как рассказали в Главном управлении МЧС России по Кемеровской области, сигнал о задымлении поступил на диспетчерский пункт в районе 12.00 часов. На место незамедлительно выехали пожарные. Также туда прибыли другие экстренные службы – медики и правоохранители. Как оказалось, в здании проводились сварочные работы, и в результате искры произошло возгорание. Его удалось потушить еще до приезда пожарных. Люди покинули здание самостоятельно. Сейчас все обстоятельства произошедшего уточняются.

Отметим, что в доме находятся общественные заведения и отделения нескольких банков.

ИСТОЧНИК KP.RU