Кто больше зарабатывает: специалисты назвали зарплаты программистов в Кемерове и Новокузнецке
Сколько получают программисты в Кемерове и Новокузнецке? Специалисты портала по поиску работы и персонала назвали их средние заработные платы. Предлагаемая работодателем зарплата оказалась выше ожидаемой соискателем.
Специалисты портала по поиску работы и персонала headhunter ко Дню программиста подготовили исследование. Они назвали средние заработные платы, которые ожидают получить и которые реально получают программисты в Кемерове и Новокузнецке. Как оказалось, кемеровчане хотели бы зарабатывать в среднем 59 тысяч рублей. Средняя же предлагаемая зарплата составила порядка 60 тысяч. В Новокузнецке несколько другие цифры. Так, программисты южной столицы Кузбасса хотели бы получать 66 тысяч рублей. Работодатели же, в свою очередь, в среднем предлагают зарплату в 67 тысяч рублей.
Всего в исследовании учитывались 2,55 тысячи вакансий, размещенных с начала года на портале.
ИСТОЧНИК KP.RU