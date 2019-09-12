СЕГОДНЯ 11:16 2019-09-12T11:16:01+03:00

Кто больше зарабатывает: специалисты назвали зарплаты программистов в Кемерове и Новокузнецке Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

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Сколько получают программисты в Кемерове и Новокузнецке? Специалисты портала по поиску работы и персонала назвали их средние заработные платы. Предлагаемая работодателем зарплата оказалась выше ожидаемой соискателем.

Специалисты портала по поиску работы и персонала headhunter ко Дню программиста подготовили исследование. Они назвали средние заработные платы, которые ожидают получить и которые реально получают программисты в Кемерове и Новокузнецке. Как оказалось, кемеровчане хотели бы зарабатывать в среднем 59 тысяч рублей. Средняя же предлагаемая зарплата составила порядка 60 тысяч. В Новокузнецке несколько другие цифры. Так, программисты южной столицы Кузбасса хотели бы получать 66 тысяч рублей. Работодатели же, в свою очередь, в среднем предлагают зарплату в 67 тысяч рублей.

Всего в исследовании учитывались 2,55 тысячи вакансий, размещенных с начала года на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU