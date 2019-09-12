2019-09-12T11:16:01+03:00
Общество

Кто больше зарабатывает: специалисты назвали зарплаты программистов в Кемерове и Новокузнецке

Предлагаемые зарплаты оказались несколько выше ожидаемых
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Кто больше зарабатывает: специалисты назвали зарплаты программистов в Кемерове и НовокузнецкеКто больше зарабатывает: специалисты назвали зарплаты программистов в Кемерове и НовокузнецкеФото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Изменить размер текста:

Сколько получают программисты в Кемерове и Новокузнецке? Специалисты портала по поиску работы и персонала назвали их средние заработные платы. Предлагаемая работодателем зарплата оказалась выше ожидаемой соискателем.

Специалисты портала по поиску работы и персонала headhunter ко Дню программиста подготовили исследование. Они назвали средние заработные платы, которые ожидают получить и которые реально получают программисты в Кемерове и Новокузнецке. Как оказалось, кемеровчане хотели бы зарабатывать в среднем 59 тысяч рублей. Средняя же предлагаемая зарплата составила порядка 60 тысяч. В Новокузнецке несколько другие цифры. Так, программисты южной столицы Кузбасса хотели бы получать 66 тысяч рублей. Работодатели же, в свою очередь, в среднем предлагают зарплату в 67 тысяч рублей.

Всего в исследовании учитывались 2,55 тысячи вакансий, размещенных с начала года на портале.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24