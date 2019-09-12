Уникального младенца спасли кемеровские врачи
Кемеровские врачи спасли жизнь уникальному младенцу. При рождении его вес составлял всего 680 граммов, но сегодня его жизни ничего не угрожает.
Совсем крохотный малыш появился на свет намного раньше срока – в 25 недель.
Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных одержали очередную небольшую победу. Им удалось выходить малыша, который родился намного раньше срока – в 25 недель. Маленький и легонький – всего 680 граммов! – он нуждался в помощи. Малыш перенес несколько хирургических операций, и врачам пришлось решать целый ряд проблем, связанных с недоношенностью.
- В конечном итоге у нас все получилось, и мы готовы отдать его на лечение на следующий этап, где он, вполне вероятно, будет находиться уже вместе с мамой, — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных ОДКБ, врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, доцент Артем Черных
Малыш уже находится в отделении патологии новорожденных, его жизни ничего не угрожает.
ИСТОЧНИК KP.RU