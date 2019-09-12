2019-09-12T12:07:02+03:00
Общество

Уникального младенца спасли кемеровские врачи

Ребенок весил всего 680 граммов
Екатерина РОМАНОВА
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Уникального младенца спасли кемеровские врачи. ФОТО: пресс-служба кемеровской ОДКБУникального младенца спасли кемеровские врачи. ФОТО: пресс-служба кемеровской ОДКБ
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Кемеровские врачи спасли жизнь уникальному младенцу. При рождении его вес составлял всего 680 граммов, но сегодня его жизни ничего не угрожает.

Совсем крохотный малыш появился на свет намного раньше срока – в 25 недель.

Врачи отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных одержали очередную небольшую победу. Им удалось выходить малыша, который родился намного раньше срока – в 25 недель. Маленький и легонький – всего 680 граммов! – он нуждался в помощи. Малыш перенес несколько хирургических операций, и врачам пришлось решать целый ряд проблем, связанных с недоношенностью.

- В конечном итоге у нас все получилось, и мы готовы отдать его на лечение на следующий этап, где он, вполне вероятно, будет находиться уже вместе с мамой, — сообщил заведующий отделением реанимации и интенсивной терапии новорожденных ОДКБ, врач анестезиолог-реаниматолог, кандидат медицинских наук, доцент Артем Черных

Малыш уже находится в отделении патологии новорожденных, его жизни ничего не угрожает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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