2019-09-12T13:29:19+03:00
Звезды

В Кузбасс приедут актеры со всей России

Они покажут постановки в рамках фестиваля «Кузбасс театральный»
Яна ПОПОВА
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В Кузбасс приедут актеры со всей РоссииВ Кузбасс приедут актеры со всей РоссииФото: Екатерина РОМАНОВА
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Традиционный региональный конкурс-фестиваль «Кузбасс театральный» станет межрегиональным. В октябре гости из разных городов России посетят областную столицу.

В этом году зрителей региона ждет множество изменений. В том числе теперь событие получило новое наименование «Кузбасс-fest: театр здесь!».

Фестиваль посетят гости из Челябинска, Томска, Омска, Красноярска и ближнего зарубежья. Они покажут кузбасским зрителям постановки из своего репертуара. В свою очередь, театральные труппы из разных городов области - от Кемерова до Новокузнецка - представят на суд зрителей свои работы.

По словам начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марины Евсы, программа фестиваля включит постановки разных жанров и направлений. Конкурс объединит весь спектр современного театрального искусства: классическую драму, экспериментальную и новую драму, спектакли театров кукол, музыкальную драму и так далее.

Стать участником может каждый житель региона. Культурное событие пройдет в Кемерове с 20 по 26 октября на разных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU

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