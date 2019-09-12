2019-09-12T13:31:43+03:00
Общество

Кемеровские артисты покажут спектакль в роддоме

Зрителей ждет постановка «Весы» по произведению Евгения Гришковца
Яна ПОПОВА
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Кемеровские артисты покажут спектакль в роддомеКемеровские артисты покажут спектакль в роддомеФото: Олег УКЛАДОВ
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Репертуарный спектакль «Весы» по произведению Евгения Гришковца повествует о мужчинах, ждущих рождения детей. В этом году его впервые покажут в кузбасском перинатальном центре.

В четверг, 12 сентября, состоялось открытие нового театрального сезона. В этом году он пройдет под лозунгом «Без границ». Актеры выйдут не только за границы классического репертуара, но и самого театра.

Так, спектакль «Весы» покажут в реальном перинатальном центре. Участниками постановки станут не только актеры труппы, но и простые люди, ждущие появления нового человека на свет. Посетить постановку может любой желающий.

По словам начальника департамента культуры и национальной политики Кемеровской области Марины Евсы, такой метод работы поможет кузбасским зрителям полностью окунуться в атмосферу постановки и ощутить себя одним из персонажей этой истории.

Напомним, в центре спектакля «Весы» история мужчин, объединенных общим страхом и волнением. Ведь на протяжении ночи они готовятся к самому главному моменту в их жизни - рождению своих детей. Каждый из них гадает, каким будет завтрашний день, мир вокруг и он сам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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