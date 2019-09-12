2019-09-12T13:44:22+03:00
Происшествия

Новокузнечанин погиб после падения с пятого этажа

Обстоятельства случившегося устанавливают правоохранители
Екатерина РОМАНОВА
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Новокузнечанин погиб после падения с пятого этажа.Новокузнечанин погиб после падения с пятого этажа.Фото: Екатерина РОМАНОВА
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Трагедия произошла в городе Новокузнецке. Здесь из окна многоэтажного дома упал 61-летний мужчина. Спасти мужчину не удалось.

Инцидент произошел в одном из домов по улице 13 микрорайон около 16:00. Очевидцы увидели, как из окна квартиры, расположенной на пятом этаже, упал мужчина. О случившемся они тут же сообщили в полицию, а также вызвали скорую помощь. Увы, прибывшим врачам оставалось лишь констатировать смерть новокузнечанина.

Как сообщает Правоохранительный портал Кузбасса, в настоящее время правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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