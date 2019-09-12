СЕГОДНЯ 14:29 2019-09-12T14:46:02+03:00

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Пятиклассница из Кузбасса вошла в десятку лучших учеников России. Рейтинг школьников по региону и стране составил Гете-институт.

В Гете-институте представили свой рейтинг лучших в стране школьников. В него вошла и пятиклассница из Междуреченска, ученица гимназии № 6 Виктория Тимофеева. Девочка стала победителем регионального этапа олимпиады «Немецкий - первый второй иностранный».

Соревнования проходили в мае этого года на базе Центра немецкого языка и культуры Кемеровского госуниверситета. По итогам призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады по немецкому языку как второму иностранному для школьников, изучающих немецкий язык первый год, получили заслуженные награды.

- С 2018 года Центр немецкого языка и культуры КемГУ является ресурсным центром Гете-института, - рассказали в пресс-службе администрации области. - Он входит в сеть подобных центров по России, созданных на базе государственных университетов и институтов с целью повышения качества преподавания немецкого как второго иностранного, развития интереса у школьников к языку и культуре, оказания методической помощи школам.

ИСТОЧНИК KP.RU