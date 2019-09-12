При поддержке Россельхозбанка на Дальнем Востоке начнется глубокая переработка сои

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-12T14:43:05+03:00

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В рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) Россельхозбанк и АО «Легендагро Холдинг» подписали соглашение о сотрудничестве по созданию вертикально интегрированного агрохолдинга. Масштабный проект предусматривает выращивание сельскохозяйственных культур, глубокую переработку сои и транспортно-логистический комплекс, через который продукция будет экспортироваться в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). К 2030 году объем реализации экспортируемой продукции агрохолдинга должен достичь 188 тысяч тонн в год, что оценивается в 5,6 миллиарда рублей.

В рамках проекта планируется приобретение 50 тысяч гектар земель сельскохозяйственного назначения. Выращиваться будут три культуры: рис, кукуруза и соя. Выход на проектную мощность позволит производить 215 тысяч тонн продукции ежегодно, половина которой пойдет на экспорт.

Основным экспортным товаром станет соя. При этом поставлять на международные рынки предполагается не сырье, а продукты глубокой переработки. Завод будет построен в городе Уссурийск Приморского края. В год предприятие сможет выпускать до 220 тысяч тонн соевой продукции, в которую войдут: масло, шрот, лецитин, оболочка, концентрат, меласса.

Объем финансирования со стороны Россельхозбанка может составить до 5,5 миллиарда рублей.

«Проект имеет высокий потенциал и новаторскую составляющую. Сейчас страна экспортирует в основном соевые бобы или продукты первичной переработки. При этом именно глубокая переработка сои является наиболее динамично развивающимся направлением в отрасли. Выпуск концентратов в мире увеличивается на 10-15 процентов в год, опережая рост объемов производства шрота и соевого масла. Продукция глубокой переработки имеет высокий спрос как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Мы высоко ценим поддержку агробизнеса и благоприятный инвестиционный климат, созданный в Приморском крае», — подчеркнул Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов.