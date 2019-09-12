Двое детей и бабушка пострадали в ДТП на новокузнецких улицах

СЕГОДНЯ 14:43 2019-09-12T15:23:38+03:00

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Сразу два ДТП с участием детей произошли в Новокузнецке 11 сентября. В одном случае женщина с внуком попали под машину на пешеходном переходе, а в другом автомобиль с ребенком врезался в автобус «Нефаз».

Бабушка и ее 7-летний внук переходили проезжую часть напротив дома № 13 по проспекту Дружбы по нерегулируемому пешеходному переходу. Автомобиль, двигавшийся по левой полосе, остановился, чтобы пропустить пешеходов, а вот водитель, который ехал по правой полосе, проигнорировал стоящий автомобиль. Из-за его невнимательности ребенок получил ссадины и ушибы, а женщину с травмами пришлось госпитализировать.

Еще одно ДТП с участием ребенка произошло на проспекте Курако, правда, в этот раз 9-летний ребенок находился в автомобиле. Из-за несоблюдения очередности проезда автомобиль Toyota RAV4 врезался в автобус «Нефаз». И водитель, и ребенок были пристегнуты. После ДТП их доставили в больницу, а потом назначили амбулаторное лечение.

Сотрудники новокузнецкой Госавтоинспекции напоминают: только соблюдение ПДД всеми участниками движения может предотвратить подобные несчастные случаи.

ИСТОЧНИК KP.RU