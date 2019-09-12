В Кузбассе отменят два авиарейса

СЕГОДНЯ 14:57 2019-09-12T15:38:15+03:00

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В Кузбассе отменяют два авиарейса компании «Алроса». Маршруты следовали до Симферополя и Сочи.

В эти выходные из Кемерова отправятся последние рейсы. По данным справочной международного аэропорта имени Леонова, 14 сентября состоится последнее отправление до Симферополя, а 15 сентября - до Сочи. Будут ли продлены рейсы, пока не известно. Об этом сотрудники аэропорта сообщат дополнительно.

- Рейсы по направлениям Кемерово - Сочи, Кемерово - Симферополь не отменяются. Согласно утвержденной летней программе полетов рейсы выполняются в период с 17 июня по 15 сентября, - сообщают в авиакомпании «Алроса».

Напомним, авиарейсы из Кемерова до Сочи и Симферополя были запущены в 2017 году. Первый полет кузбассовцев в Сочи состоялся 18 июня, в Симферополь - 19 июня. Летние рейсы действовали до 17 сентября. В следующем году также можно будет приобрести билеты на рейсы этих направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU