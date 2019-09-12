2019-09-12T15:38:15+03:00
Общество

В Кузбассе отменят два авиарейса

Это касается перевозок компании «Алроса»
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
В Кузбассе отменят два авиарейса.В Кузбассе отменят два авиарейса.Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
Изменить размер текста:

В Кузбассе отменяют два авиарейса компании «Алроса». Маршруты следовали до Симферополя и Сочи.

В эти выходные из Кемерова отправятся последние рейсы. По данным справочной международного аэропорта имени Леонова, 14 сентября состоится последнее отправление до Симферополя, а 15 сентября - до Сочи. Будут ли продлены рейсы, пока не известно. Об этом сотрудники аэропорта сообщат дополнительно.

- Рейсы по направлениям Кемерово - Сочи, Кемерово - Симферополь не отменяются. Согласно утвержденной летней программе полетов рейсы выполняются в период с 17 июня по 15 сентября, - сообщают в авиакомпании «Алроса».

Напомним, авиарейсы из Кемерова до Сочи и Симферополя были запущены в 2017 году. Первый полет кузбассовцев в Сочи состоялся 18 июня, в Симферополь - 19 июня. Летние рейсы действовали до 17 сентября. В следующем году также можно будет приобрести билеты на рейсы этих направлений.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кузбасских водителей предупредили о гололеде
На кузбасской трассе появятся новые камеры
Двое детей и бабушка пострадали в ДТП на новокузнецких улицах
При поддержке Россельхозбанка на Дальнем Востоке начнется глубокая переработка сои
Пятиклассница из Кузбасса вошла в десятку лучших учеников России
В Кемерове перекроют одну из центральных улиц
Новокузнечанин погиб после падения с пятого этажа
Кемеровские артисты покажут спектакль в роддоме
В Кузбасс приедут актеры со всей России
Уникального младенца спасли кемеровские врачи
Кто больше зарабатывает: специалисты назвали зарплаты программистов в Кемерове и Новокузнецке
В доме на проспекте Советском в Кемерове произошел пожар
В Новокузнецке собираются строить новый автомобильный мост
В Топках разъяренный мужчина гонял бывшую супругу по городу
Глава Новокузнецка назвал сроки начала отопительного сезона
Кузбасс перейдет на новую схему выплаты больничных и социальных пособий
Первый снег выпал в Шерегеше
В Кемерове изменят работу светофора на Притомском проспекте
Киндер с героином: кемеровчанин попался на торговле нелегальным товаром
В Кузбассе появится еще одна современная школа на 1000 мест