В Кузбассе отменят два авиарейса
В Кузбассе отменяют два авиарейса компании «Алроса». Маршруты следовали до Симферополя и Сочи.
В эти выходные из Кемерова отправятся последние рейсы. По данным справочной международного аэропорта имени Леонова, 14 сентября состоится последнее отправление до Симферополя, а 15 сентября - до Сочи. Будут ли продлены рейсы, пока не известно. Об этом сотрудники аэропорта сообщат дополнительно.
- Рейсы по направлениям Кемерово - Сочи, Кемерово - Симферополь не отменяются. Согласно утвержденной летней программе полетов рейсы выполняются в период с 17 июня по 15 сентября, - сообщают в авиакомпании «Алроса».
Напомним, авиарейсы из Кемерова до Сочи и Симферополя были запущены в 2017 году. Первый полет кузбассовцев в Сочи состоялся 18 июня, в Симферополь - 19 июня. Летние рейсы действовали до 17 сентября. В следующем году также можно будет приобрести билеты на рейсы этих направлений.
ИСТОЧНИК KP.RU