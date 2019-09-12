2019-09-12T15:47:20+03:00
Общество

На кузбасской трассе появятся новые камеры

Они будут фиксировать нарушения ПДД
ЯНА ПОПОВА
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На кузбасской трассе появятся новые камеры. ФОТО: пресс-служба АКОНа кузбасской трассе появятся новые камеры. ФОТО: пресс-служба АКО
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На кузбасской трассе появятся камеры видеонаблюдения. Они будут фиксировать и передавать в Госавтоинспекцию доказательства нарушений правил дорожного движения.

На автодороге общего пользования Кемерово - Ленинск-Кузнецкий установят камеры, фиксирующие нарушения ПДД. Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.

Начальная стоимость оборудования и работ по установке составит 6,3 миллиона рублей. Специалисты установят технические средства, которые будут работать в авторежиме. Также они обладают возможностью фото- и видеосъемки. Это позволит более детально установить особенности нарушений и опознать недобросовестного водителя.

Уточняется, что камеры фиксации планируют расположить на участке дороги с 50-го по 67-й километр. Выбор отрезка трассы связан с частым нарушением правил именно на этой дистанции.

В роли заказчика выступил департамент контрактной системы Кемеровской области. Он и гарантирует качество выполнения работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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