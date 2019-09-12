Кузбасских водителей предупредили о гололеде

СЕГОДНЯ 16:14 2019-09-12T16:14:38+03:00

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В Кузбассе похолодает в период с 13 по 15 сентября до -5 градусов. Такое резкое понижение температуры может привести к появлению гололеда.

Особенно это касается мостов и путепроводов. Поэтому сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о возможной опасности и призывают быть очень внимательными: выбирать безопасный скоростной режим, избегать резких маневров и соблюдать достаточное расстояние до других транспортных средств.

Напоминаем, при гололеде и на мокрой дороге снижается сцепление колес и есть риск потери управления.

ИСТОЧНИК KP.RU