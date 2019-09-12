2019-09-12T16:14:38+03:00
Общество

Кузбасских водителей предупредили о гололеде

В Кузбассе ожидается до -5 градусов
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
Кузбасских водителей предупредили о гололедеКузбасских водителей предупредили о гололедеФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

В Кузбассе похолодает в период с 13 по 15 сентября до -5 градусов. Такое резкое понижение температуры может привести к появлению гололеда.

Особенно это касается мостов и путепроводов. Поэтому сотрудники ГИБДД предупреждают водителей о возможной опасности и призывают быть очень внимательными: выбирать безопасный скоростной режим, избегать резких маневров и соблюдать достаточное расстояние до других транспортных средств.

Напоминаем, при гололеде и на мокрой дороге снижается сцепление колес и есть риск потери управления.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На кузбасской трассе появятся новые камеры
В Кузбассе отменят два авиарейса
Двое детей и бабушка пострадали в ДТП на новокузнецких улицах
При поддержке Россельхозбанка на Дальнем Востоке начнется глубокая переработка сои
Пятиклассница из Кузбасса вошла в десятку лучших учеников России
В Кемерове перекроют одну из центральных улиц
Новокузнечанин погиб после падения с пятого этажа
Кемеровские артисты покажут спектакль в роддоме
В Кузбасс приедут актеры со всей России
Уникального младенца спасли кемеровские врачи
Кто больше зарабатывает: специалисты назвали зарплаты программистов в Кемерове и Новокузнецке
В доме на проспекте Советском в Кемерове произошел пожар
В Новокузнецке собираются строить новый автомобильный мост
В Топках разъяренный мужчина гонял бывшую супругу по городу
Глава Новокузнецка назвал сроки начала отопительного сезона
Кузбасс перейдет на новую схему выплаты больничных и социальных пособий
Первый снег выпал в Шерегеше
В Кемерове изменят работу светофора на Притомском проспекте
Киндер с героином: кемеровчанин попался на торговле нелегальным товаром
В Кузбассе появится еще одна современная школа на 1000 мест