Популярный бар в Кемерове закроют на месяц

СЕГОДНЯ 17:14 2019-09-12T17:14:35+03:00

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В Кузбассе закроют на месяц один из популярных баров из-за несоблюдения санитарных норм.

Как сообщают в Роспотребнодзоре, в помещении отсутствовали вытяжная вентиляция, туалетная комната и раковина для мытья рук. Сотрудники бара не имели санитарных книжек, в том числе и бармен, который непосредственно контактирует с товаром.

Состояние помещения сотрудники оценили как опасное для здоровья посетителей. Продукция, продающаяся в таком заведении, может создать угрозу для жизни и здоровья клиентов. Поэтому в отношении индивидуального предпринимателя составлен протокол об административном правонарушении. Материалы дела переданы в Ленинский районный суд города Кемерово.

Суд привлек предпринимателя к ответственности. В качестве наказания работа бара была приостановлена на месяц. За это время владельцы помещения должны устранить неполадки.

ИСТОЧНИК KP.RU