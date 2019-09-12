Кузбасский автолюбитель вычислил угонщика двух мотоциклов
В Кузбассе автолюбитель помог вычислить угонщика двух мотоциклов. Основной уликой следствия стало видео, сделанное на мобильный телефон.
В дежурную часть отдела полиции Белова обратился мужчина. Он рассказал, что видел, как на обочине трассы в районе города незнакомца, поджигающего мотоцикл. Мужчина снял происшествие на камеру и передал материал сотрудникам правоохранительных органов.
Полицейские выяснили, что сгоревший мотоцикл был угнан из двора частного сектора. Злоумышленник не смог уехать далеко из-за поломки. Тогда он решил поджечь транспортное средство. А после вернуться еще за одним мотоциклом, чтобы добраться до места назначения.
По данным ГУ МВД по Кемеровской области, Сотрудники полиции изъяли мотоцикл и вернули законному владельцу. В отношении угонщика было возбужденно уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU