2019-09-12T17:54:34+03:00
Происшествия

Кузбасский автолюбитель вычислил угонщика двух мотоциклов

Преступника он заснял на видео и передал запись полиции
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Кузбасский автолюбитель вычислил угонщика двух мотоцикловКузбасский автолюбитель вычислил угонщика двух мотоцикловФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Кузбассе автолюбитель помог вычислить угонщика двух мотоциклов. Основной уликой следствия стало видео, сделанное на мобильный телефон.

В дежурную часть отдела полиции Белова обратился мужчина. Он рассказал, что видел, как на обочине трассы в районе города незнакомца, поджигающего мотоцикл. Мужчина снял происшествие на камеру и передал материал сотрудникам правоохранительных органов.

Полицейские выяснили, что сгоревший мотоцикл был угнан из двора частного сектора. Злоумышленник не смог уехать далеко из-за поломки. Тогда он решил поджечь транспортное средство. А после вернуться еще за одним мотоциклом, чтобы добраться до места назначения.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, Сотрудники полиции изъяли мотоцикл и вернули законному владельцу. В отношении угонщика было возбужденно уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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