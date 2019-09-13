В Киселевске заменят проблемную котельную

СЕГОДНЯ 03:07 2019-09-13T03:07:50+03:00

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В Киселевске готовятся ввести в эксплуатацию новую котельную взамен отслужившей свое проблемной кочегарки. Планируется, что она заработает в конце сентября – начале октября текущего года.

О вводе нового объекта сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Котельная №34 полностью реконструирована и заменит старую котельную №26. Сейчас коммунальщики заканчивают монтаж котлов и тепловой сети. До окончания работ тепло горожанам будет поступать от прежнего теплоисточника.

-Мы сделаем все от нас зависящее, чтобы выбросы от этих котельных стали минимальными и как можно меньше влияли на качество жизни киселевчан, - подчеркнул Сергей Цивилев.

Также глава региона подчеркнул, что в целом по области работники ЖКХ основательно подготовили к холодам все объекты. По состоянию на 12 сентября к отопительному периоду в Кузбассе готовы практически 100 процентов котельных и инженерных сетей. В регионе 955 котельных, четыре тысячи километров теплосетей и более 12 тысяч километров водоводов. Также создан трехмесячный запас угля на котельных при нормативе в один месяц.

На следующей неделе начнется поэтапный запуск тепла в объекты соцсферы и жилой фонд.

ИСТОЧНИК KP.RU