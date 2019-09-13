СЕГОДНЯ 04:06 2019-09-13T07:00:10+03:00

Кемерово попал в список лучших туристических городов мира Фото: Екатерина РОМАНОВА

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Знаменитый российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев на своей странице в соцсетях опубликовал список самых интересных туристических городов. В нем оказался и Кемерово.

Артемий Лебедев начислял городу баллы по десятибалльной шкале: ничего интересного (0), стоит посмотреть, раз оказался там (2), стоит лететь час, чтобы посмотреть (5), стоит лететь через полмира, чтобы посмотреть (10).

Также город мог набрать дополнительные баллы, если есть интересная архитектура, красивая вода, река или море, горы или холмы, историческая застройка.

По итогам субъективной оценки областная столица набрала два балла. Однако неожиданно Кемерово оказался выше таких знаменитых туристических точек, как Гаага, Цюрих, Голливуд, Сан-Хосе, Шарм-эль-Шейх.

Отметим, всего в список Артемия Лебедева вошли 1669 городов. Ранее его заподозрили в переезде из России, но дизайнер заверил, что планирует умереть в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU