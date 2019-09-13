В Новокузнецке мужчина в сауне порезал друга осколком бутылки

СЕГОДНЯ 05:00 2019-09-13T07:06:29+03:00

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В Новокузнецке мужчина при отдыхе в городской сауне порезал своего друга «розочкой». Удар пришелся потерпевшему точно в грудь.

Сотрудники Росгвардии получили вечером сигнал тревоги из сауны, расположенной на улице Орджоникидзе. Экипаж прибыл на место уже через три минуты. Там правоохранители обнаружили 25-летнего мужчину с ранением груди. Ему тут же оказали первую медицинскую помощь.

После пострадавший пояснил росгвардейцам, что осколком разбитой бутылки его ударил приятель. Также он добавил, что злоумышленник может скрываться в одном из помещений сауны. Догадка оказалось верной - когда экипаж Росгвардии обследовал помещения, то обнаружил подозреваемого. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу и разбой кузбассовец с признаками алкогольного опьянения.

- Предварительно установлено, что приятели совместно распивали спиртное. На почве взаимной неприязни у друзей произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый схватил со стола бутылку, разбил ее, а затем осколком ударил потерпевшего в грудь, - рассказали в Управлении Росгвардии по Кемеровской области.

Пострадавшего госпитализировали прибывшие на место происшествия медики. Отмечается, что ему была оказана своевременная помощь, что позволило избежать смертельных последствий. Самого же злоумышленника передали для дальнейшего разбирательства полицейским.

ИСТОЧНИК KP.RU