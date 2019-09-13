Пожар в игровом лабиринте кемеровского парка попал на видео
В игровом лабиринте, расположенном в Комсомольском парке имени Веры Волошиной, загорелся игровой лабиринт на открытой территории парка. Страшный пожар попал на видео.
Пожар в игровой комнате в кемеровском парке.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово
В Комсомольском парке имени Веры Волошиной в Кемерове произошел пожар. Здесь загорелся детский аттракцион - игровой лабиринт. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера от очевидцев в 19.58. На место ЧП тут же выдвинулись семь человек и две единицы техники. Локализовать огонь удалось в 20.04, полностью ликвидировать - в 20.05.
На момент прибытия пожарных лабиринт горел открытым пламенем. В результате пожара сгорела обшивка из ПВХ, деревянный настил обгорел на всей площади, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. - Общая площадь пожара составила 25 квадратных метров.
По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. В настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU