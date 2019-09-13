СЕГОДНЯ 05:19 2019-09-13T05:19:09+03:00

В Кузбассе мошенник похитил 56 тысяч рублей у пенсионерки Фото: Юлия КЛЮЕВА

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В Кузбассе полицейские разыскивают мошенника, похитившего у пенсионерки 56 тысяч рублей под предлогом защиты сбережений.

62-летняя новокузнечанка обратилась в отделение полиции со своей бедой. Женщина рассказала стражам правопорядка, что ей позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности одного из банков. Он сообщил о незаконной попытке списания денежных средств с ее счета.

Чтобы ситуация не повторялась, мошенник предложил новокузнечанке обезопасить сбережения. Для этого она назвала собеседнику номер банковской карты и смс-код, который поступил на ее телефон. Но вместо защиты денег по окончании разговора с ее банковской карты была списана крупная сумма.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, на данный момент полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности подозреваемого. Следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU