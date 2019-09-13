СЕГОДНЯ 05:28 2019-09-13T07:13:54+03:00

В Кузбассе у предприятия арестовали склад стоимостью 17 миллионов рублей. ФОТО: пресс-служба УФССП России по Кемеровской области.

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В Кузбассе судебные приставы арестовали склад стоимостью 17 миллионов рублей из-за долгов по налогам. Предприятие не делало ежемесячные отчисления.

Компания, специализирующаяся на грузоперевозках, не выплачивала налоги. Общая сумма долга составила 29 миллионов рублей. Судебные приставы ознакомили руководство организации с материалами исполнительного производства и сроками для добровольного погашения долга. Однако обязательства были проигнорированы.

По данным Управления Федеральной службы судебных приставов по Кемеровской области, специалисты ведомства установили имущественное положение должника - он владел складским помещением. Предварительная стоимость арестованного имущества - 17 миллионов рублей.

Теперь у компании есть десять дней для оплаты долга. В противном случае арестованное имущество будет передано на реализацию - продано на торгах. Также к должнику будет применен комплекс мер принудительного взыскания до полного погашения задолженности.

ИСТОЧНИК KP.RU