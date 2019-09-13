Кузбасский мошенник наживался на коллекционерах моделей машинок

СЕГОДНЯ 06:08 2019-09-13T07:21:24+03:00

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Кузбасские полицейские вычислили мошенника, обманувшего шестерых коллекционеров моделей автомобилей из разных регионов страны.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что молодой человек из Прокопьевска похитил деньги у шестерых жителей России: Москвы, Краснодара, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Томска и Прокопьевска.

Он приобрел в соцсети фейковый аккаунт и разместил в группе коллекционеров моделей автомобилей объявление. Мошенник предлагал участникам сообщества приобрести уменьшенную копию любимой машины или мотоцикла, которую он якобы изготовит сам.

С клиентов мужчина брал предоплату для того, чтобы закупить материал для изготовления изделия. После этого он не выходил на связь. Общая сумма причиненного ущерба - 60 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено на рассмотрение в суд. Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU