Кузбасский мошенник наживался на коллекционерах моделей машинок
Кузбасские полицейские вычислили мошенника, обманувшего шестерых коллекционеров моделей автомобилей из разных регионов страны.
Сотрудники правоохранительных органов установили, что молодой человек из Прокопьевска похитил деньги у шестерых жителей России: Москвы, Краснодара, Петропавловска-Камчатского, Новосибирска, Томска и Прокопьевска.
Он приобрел в соцсети фейковый аккаунт и разместил в группе коллекционеров моделей автомобилей объявление. Мошенник предлагал участникам сообщества приобрести уменьшенную копию любимой машины или мотоцикла, которую он якобы изготовит сам.
С клиентов мужчина брал предоплату для того, чтобы закупить материал для изготовления изделия. После этого он не выходил на связь. Общая сумма причиненного ущерба - 60 тысяч рублей.
По данным ГУ МВД по Кемеровской области, уголовное дело по статье «Мошенничество» направлено на рассмотрение в суд. Аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU