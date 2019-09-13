СЕГОДНЯ 06:34 2019-09-13T07:25:29+03:00

В Кемерове на два дня перекроют Притомский проспект Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

В течение этого времени приостановится работа одного из автобусных маршрутов

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На целых два дня - субботу и воскресенье - в Кемерове будет перекрыто движение по Притомскому проспекту. Ограничение будет действовать в районе детской железной дороги «Пионерская».

Ограничение движения на Притомском проспекте связано со строительством водопровода и будет действовать с 6.00 14 сентября до 6.00 16 сентября. На этот период будет приостановлена работа автобусного маршрута № 83т, следующего от д/п «Шалготарьян» до остановки «КЭМЗ».

- Оперативную информацию о работе пассажирского транспорта можно получить у оператора справочно-информационной службы МБУ «УЕЗТУ» по многоканальному телефону: 57-46-57, ежедневно с 7.00 до 21.00, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

ИСТОЧНИК KP.RU