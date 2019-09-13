2019-09-13T07:29:46+03:00
Общество

Губернатор Кузбасса вручил ключи от новой техники работникам лесного хозяйства

На предприятие поступит пятьдесят девять новых единиц
ЯНА ПОПОВА
Поделиться:
Губернатор Кузбасса вручил ключи от новой техники работникам лесного хозяйства. ФОТО: пресс-служба АКО.Губернатор Кузбасса вручил ключи от новой техники работникам лесного хозяйства. ФОТО: пресс-служба АКО.
Изменить размер текста:

В четверг, 12 сентября, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вручил ключи от новой спецтехники сотрудникам лесного хозяйства. Предприятие получит пятьдесят девять новых единиц.

Закупили оборудование в рамках нацпроекта «Экология». Общая сумма затраченных средств - 133,5 миллиона рублей. Все оборудование поступит в лесное хозяйство до конца 2019 года.

На данный момент уже приобретено 25 машин: пожарные автоцистерны, седельные тягачи КамАЗ, вахтовые автомобили ГАЗ, малые лесопатрульные комплексы на базе УАЗов и другие. Еще 34 машины поступят в регион до конца года.

«Сотрудники лесхоза делают важнейшую работу - следят за легкими региона. Подсчитано, что один гектар деревьев удаляет из воздуха до 36 тонн пыли. А мы в этом году высаживаем более одной тысячи гектаров. Перед нами стоит сложная задача - к 2024 году обеспечить полное воспроизводство лесов, и я уверен, что с новой техникой и профессионализмом работников нашего лесхоза эта задача будет выполнена», - отметил Сергей Цивилев в соцсетях.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24