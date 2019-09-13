2019-09-13T08:50:35+03:00
Происшествия

Виновата тату: новокузнечанин убил собутыльника из-за рисунка на теле

Владелец татуировок лишился свободы на семь лет
Екатерина РОМАНОВА
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Виновата тату: новокузнечанин убил собутыльника из-за рисунка на телеВиновата тату: новокузнечанин убил собутыльника из-за рисунка на телеФото: Олег РУКАВИЦЫН
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Двое жителей Новокузнецка разошлись во взглядах на татуировки. Для одного из них ссора закончилась смертью, для другого – лишением свободы.

28-летний новокузнечанин в одном из дворов в Заводском районе на лавочке распивал спиртное. На соседней лавочке сидел 48-летний мужчина, также со спиртным в руках. Мужчины обратили внимание на то, что у них есть общие интересы, и решили продолжить распитие горячительного вместе. Знакомство и общение сначала протекало в мирном русле, но неожиданно старший из собутыльников обратил внимание на татуировку своего нового товарища и высказался по этому поводу весьма негативно.

Грубые слова задели татуированного мужчину, он разозлился и ударил нового знакомого, а потом попросту избил до потери сознания. Лишь когда собутыльник «отключился», 28-летний новокузнечанин вызвал скорую помощь. Потерпевшего доставили в больницу, где он спустя некоторое время скончался.

- Мужчина был задержан, со следствием сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии строгого режима, взыскание в пользу потерпевшей компенсации морального вреда в сумме 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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