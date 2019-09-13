Труп мужчины нашли под деревом в Кемерове
Жители областного центра обнаружили под деревом труп мужчины. Снимком со страшной находкой они поделились в соцсетях.
Жители Кедровки в социальной сети рассказали о страшной находке: прямо на улице, неподалеку от пункта общественного питания под деревом лежал мертвый мужчина.
«Кедровке труп. Около «Подорожника». Видимых насильственных следов очевидцами не обнаружено», - пишет автор фото.
В пресс-службе областного Следственного комитета подтвердили инцидент. Однако подробности пока не сообщаются. На месте работают следователи – именно им предстоит установить личность погибшего, причины и обстоятельства его смерти.
ИСТОЧНИК KP.RU