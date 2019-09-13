2019-09-13T09:18:58+03:00
Происшествия

Труп мужчины нашли под деревом в Кемерове

Снимок жуткой находки очевидцы выложили в соцсети
Екатерина РОМАНОВА
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Труп мужчины нашли под деревом в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"Труп мужчины нашли под деревом в Кемерове. ФОТО: vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Жители областного центра обнаружили под деревом труп мужчины. Снимком со страшной находкой они поделились в соцсетях.

Жители Кедровки в социальной сети рассказали о страшной находке: прямо на улице, неподалеку от пункта общественного питания под деревом лежал мертвый мужчина.

«Кедровке труп. Около «Подорожника». Видимых насильственных следов очевидцами не обнаружено», - пишет автор фото.

В пресс-службе областного Следственного комитета подтвердили инцидент. Однако подробности пока не сообщаются. На месте работают следователи – именно им предстоит установить личность погибшего, причины и обстоятельства его смерти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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