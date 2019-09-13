2019-09-13T13:33:55+03:00
Экономика

Россельхозбанк усилит поддержку АПК Мордовии

Для республики важно сохранить динамику роста сельхозпроизводства
Яков КРЫМСКИЙ
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Председатель Правления АО «Россельхозбанк» Борис Листов встретился с главой Республики Мордовия Владимиром Волковым. Стороны обсудили перспективы агропрома республики, совместные проекты и вопросы развития сельских территорий.

Борис Листов дал высокую оценку мерам, которые задействует руководство региона для укрепления аграрного сектора. Он подчеркнул готовность РСХБ расширять сотрудничество как в части кредитовании аграриев Мордовии, так и по вопросам предоставления необходимой экспертной поддержки.

Глава республики отметил: Мордовия стабильно занимает лидирующие позиции среди регионов Приволжского федерального округа и Российской Федерации по объему произведенной продукции сельского хозяйства в расчете на одного жителя. Для республики очень важно сохранить динамику роста сельхозпроизводства.

Кроме того, Борис Листов представил главе республики нового директора Мордовского регионального филиала РСХБ Виктора Пузакова, вступающего в должность 11 сентября 2019 г. Председатель Правления РСХБ выразил уверенность, что новое руководство филиала укрепит позиции Банка в регионе.

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