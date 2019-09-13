2019-09-13T10:09:14+03:00
Происшествия

Опять трясет: кузбассовцы почувствовали подземные толчки

Серию подземных толчков ощутили жители юга Кузбасса
Екатерина РОМАНОВА
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Опять трясет: кузбассовцы почувствовали подземные толчки. ФОТО: скриншот idp-cs.net.Опять трясет: кузбассовцы почувствовали подземные толчки. ФОТО: скриншот idp-cs.net.
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Сразу несколько подземных толчков ощутили на себе жители юга Кузбасса. Причиной стали землетрясения как неподалеку от одного из кузбасских городов, так и 5-балльное землетрясение в Алтайском крае.

13 сентября в 12:35 в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,5 неподалеку от поселка Бачатский - об этом сообщает idp-cs.net.

Однако первые подземные толчки кузбассовцы ощутили около 11:08 – именно тогда было зафиксировано землетрясение в Республике Алтай. Магнитуда землетрясения составила пять баллов, а его эпицентр находился неподалеку от населенного пункта Беляши. Через 20 минут тряхануло еще раз, но чуть слабее – 4,7, через 25 минут – в третий раз. Эпицентр остался там же, а магнитуда составила 3,3. Отголоски именно этих толчков ощутили жители Центрального и Новоильинского района Новокузнецка. В Управлении по защите населения и территории города Новокузнецка сообщили о незначительных колебаниях почвы и призвали жителей не поддаваться панике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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