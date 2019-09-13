2019-09-13T11:01:09+03:00
Общество

Дождались: в Кемерове начинается отопительный сезон

Илья Середюк подписал постановление о старте отопительного сезона в городе
Екатерина РОМАНОВА
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Дождались: в Кемерове начинается отопительный сезон.Дождались: в Кемерове начинается отопительный сезон.Фото: Алексей ФОКИН
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В четверг, 12 сентября, мэр областного центра подписал постановление о начале отопительного сезона в городе Кемерове. Подача тепла должна начаться в пятницу, 13 сентября.

В пятницу, 13 сентября, в Кемерове стартует отопительный сезон – такое распоряжение подписал глава города, Илья Середюк. В первую очередь тепло получат объекты социально-культурной сферы: детские сады, школы, больницы и учреждения культуры. Впрочем, батареи в квартирах горожан станут теплыми чуть позже, после специального распоряжения главы города.

Напомним, ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, когда начнется отопительный сезон в городе и порекомендовал жителям и управляющим компаниям внимательно следить за началом отопительно кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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