Дождались: в Кемерове начинается отопительный сезон

СЕГОДНЯ 11:01 2019-09-13T11:01:09+03:00

Илья Середюк подписал постановление о старте отопительного сезона в городе

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В четверг, 12 сентября, мэр областного центра подписал постановление о начале отопительного сезона в городе Кемерове. Подача тепла должна начаться в пятницу, 13 сентября.

В пятницу, 13 сентября, в Кемерове стартует отопительный сезон – такое распоряжение подписал глава города, Илья Середюк. В первую очередь тепло получат объекты социально-культурной сферы: детские сады, школы, больницы и учреждения культуры. Впрочем, батареи в квартирах горожан станут теплыми чуть позже, после специального распоряжения главы города.

Напомним, ранее глава Новокузнецка Сергей Кузнецов сообщил, когда начнется отопительный сезон в городе и порекомендовал жителям и управляющим компаниям внимательно следить за началом отопительно кампании.

ИСТОЧНИК KP.RU