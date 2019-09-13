Пожилая кемеровчанка отказалась отдавать своего внука дочери

СЕГОДНЯ 11:56 2019-09-13T11:56:29+03:00

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65-летняя жительница города Кемерово забрала своего внука из детского сада, но отдавать его своей дочери не стала. Как оказалось, та попросту забыла ребенка в детском саду и не вспоминала о нем до звонка матери.

Пожилая кемеровчанка находилась у себя дома, когда ей позвонили по телефону из детского сада. Воспитатель сообщила, что рабочий день уже подходит к завершению, однако ее 4-летнего внука так никто и не забрал. Бабушка поспешила в детсад и связалась со своей дочерью. Однако конструктивного диалога не получилось: молодая женщина была пьяна. Тогда бабушка решила не возвращать внука его матери. В свою очередь 33-летняя женщина обратилась в полицию и заявила, что мать не отдает ей сына.

Сотрудники полиции выяснили, что же случилось и составили в отношении 33-летней женщины протокол о неисполнении родительских обязанностей. Теперь ей грозит штраф в размере до 500 рублей, а семья поставлена на учет.

ИСТОЧНИК KP.RU