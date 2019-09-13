СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-13T12:48:45+03:00

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Жительница города Новокузнецка обнаружила в реке Томи странное существо, напоминающее одновременно змею и рыбу. Женщина сняла «непонятную зверюгу» на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="332" height="720" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731887" frameborder="0"></iframe> «Непонятная зверюга»: новокузнечанка обнаружила в Томи странное существо.Видео: city-n

«Неизвестное существо было случайно найдено в водах Томи», - такой подписью сопроводила свое видео новокузнечанка Мария. Водный обитатель, запечатленный на видео, действительно выглядит не очень приятно: длинная рыба, напоминающая змею, при этом у нее на теле имеются присоски.

Отправилось ли это «существо» на сковородку или новокузнечане отпустили ее обратно в Томь, неизвестно. А вот как оно называется – известно. Это сибирская минога, редкий обитатель кузбасских рек. Она крайне редко встречается в Томи, чуть чаще – в Кондоме, Средней Терси, Кие, Чулыме, Тайдоне и Мрассу. Минога занесена в Красную книгу Кемеровской области. Кстати, речная минога является деликатесом в России, Финляндии, Швеции, Эстонии и Латвии.

ИСТОЧНИК KP.RU