2019-09-13T16:43:34+03:00
Общество

Тимченко вместо Ротенберга: культурный кластер в Кемерове построит другая компания

На важном объекте произошла смена подрядчика
Екатерина РОМАНОВА
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Тимченко вместо Ротенберга: культурный кластер в Кемерове построит другая компанияТимченко вместо Ротенберга: культурный кластер в Кемерове построит другая компанияФото: Екатерина РОМАНОВА
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В строительных планах культурного кластера в Кемерове произошли перемены. Здесь сменился подрядчик: вместо Аркадия Ротенберга и его «Стройгазмонтажа» возведением музеев и училищ займется Геннадий Тимченко и его «Стройтрансгаз».

О смене подрядчика на строительных площадках будущего культурного кластера в Кемерове сообщает новостной порта rbc.ru. По данным издания, «Стройтрансгаз» уже получил контракт: это подтвердил и представитель вице-премьера Ольги Голодец. Он отметил также, что смена подрядчика не отразится ни на сроках, ни на самом процессе строительства культурного кластера. Все параметры стройки – в том числе и финансовые- останутся прежними.

К слову, культурный кластер в Кемерове – один из четырех культурно-образовательных комплексов. Остальные находятся в Севастополе, Владивостоке и Калининграде. Общая стоимость всех объектов составляет порядка 120 миллиардов рублей. Строительство культурного кластера в Кемерове оценивается чуть меньше 30 миллиардов рублей. Срок завершения строительства – 2023 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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