Полиция разыскивает поджигателей детского аттракциона в Кемерове

СЕГОДНЯ 04:26 2019-09-14T04:35:49+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства возгорания паркового игрового лабиринта в Комсомольском парке областного центра. При пожаре никто не пострадал, однако нанесен серьезный материальный ущерб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="464" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731813" frameborder="0"></iframe> Пожар в игровом лабиринте в кемеровском парке устроили подростки..Видео: камера наблюдения.

Камера наблюдения, расположенная в Комсомольском парке в Кемерове, зафиксировала, как 12 сентября вечером неизвестный молодой человек проник внутрь аттракциона. После этого начался пожар, а сам молодой человек скрылся. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера около 20:00, однако пожарным не удалось спасти аттракцион: огонь уничтожил его. Сумма ущерба – по предварительным данным – превышает 600 тысяч рублей.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление поджигателя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователем отдела полиции «Юбилейный» УМВД России по г. Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении имущества. Поджигатель может лишиться свободы на срок до пяти лет.

К слову, владелец аттракциона готов выплатить вознаграждение в размере 30 тысяч рублей тому, кто поможет задержать преступника.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/731799" frameborder="0"></iframe> Пожар в игровой комнате в кемеровском парке.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово

Полицейские просят всех, кто что-либо знает об обстоятельствах возгорания и может помочь в установлении личности злоумышленника, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-35-38-07, 39-07-11, 39-07-12, 39-07-13, 8-923-504-45-95 или «02» (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU