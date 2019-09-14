2019-09-14T04:35:49+03:00
Происшествия

Полиция разыскивает поджигателей детского аттракциона в Кемерове

Ущерб от пожара составил 600- тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Полиция разыскивает поджигателей детского аттракциона в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"Полиция разыскивает поджигателей детского аттракциона в Кемерове. ФОТО: кадр видео vk.com, "Инцидент Кемерово"
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Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства возгорания паркового игрового лабиринта в Комсомольском парке областного центра. При пожаре никто не пострадал, однако нанесен серьезный материальный ущерб.

Пожар в игровом лабиринте в кемеровском парке устроили подростки..Видео: камера наблюдения.

Камера наблюдения, расположенная в Комсомольском парке в Кемерове, зафиксировала, как 12 сентября вечером неизвестный молодой человек проник внутрь аттракциона. После этого начался пожар, а сам молодой человек скрылся. Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчера около 20:00, однако пожарным не удалось спасти аттракцион: огонь уничтожил его. Сумма ущерба – по предварительным данным – превышает 600 тысяч рублей.

- В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление поджигателя, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователем отдела полиции «Юбилейный» УМВД России по г. Кемерово решается вопрос о возбуждении уголовного дела об умышленном уничтожении имущества. Поджигатель может лишиться свободы на срок до пяти лет.

К слову, владелец аттракциона готов выплатить вознаграждение в размере 30 тысяч рублей тому, кто поможет задержать преступника.

Пожар в игровой комнате в кемеровском парке.Видео: vk.com, "Инцидент Кемерово

Полицейские просят всех, кто что-либо знает об обстоятельствах возгорания и может помочь в установлении личности злоумышленника, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-35-38-07, 39-07-11, 39-07-12, 39-07-13, 8-923-504-45-95 или «02» (102 – с мобильного).

ИСТОЧНИК KP.RU

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