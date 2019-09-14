В Новокузнецке появится инфосистема мониторинга загрязнения воздуха

СЕГОДНЯ 05:35 2019-09-14T05:35:20+03:00

Она приступит к работе уже в 2020 году

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В Новокузнецке запустят инфосистему мониторинга загрязнения воздуха. Объект начнет работать уже в 2020 году.

Такая информационная система мониторинга загрязнения атмосферного воздуха появится в 12 городах России. Один из них – Новокузнецк. Об этом сообщил заместитель руководителя Росприроднадзора Рамиль Низамов на конференции в Москве по теме промышленной экологии.

Он рассказал, что это оборудование будет информировать специалистов о текущем состоянии воздуха и давать прогноз. Система будет похожа на светофор, где красный цвет сигнализирует о сильном превышении показателей, зеленый — о благоприятной обстановке.

Основой для создания инфосистемы мониторинга загрязнения воздуха станет реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду. Он составлен на основе данных от Росгидромета, Роспотребнадзора и от субъектов РФ, передает ТАСС.

ИСТОЧНИК KP.RU