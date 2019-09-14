Кузбасские футболисты выступят на первенстве России

СЕГОДНЯ 06:24 2019-09-14T06:24:22+03:00

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Юные футболисты из спортивной школы «Металлург-Запсиб» отправятся на первенство России по футболу. Первые матчи с участие кузбасских спортсменов пройдут весной 2020 года.

В пятницу, 13 сентября, они победили в финальном этапе зоны «Сибирь» среди ребят 2003 года рождения. Благодаря этому футболисты «Металлург-Запсиба» впервые вышли в финал первенства страны. По возвращении домой в качестве подарка юным футболистам вручили новый автобус, который они попросили у губернатора Кузбасса Сергея Цивилева во время последней встречи. Кроме того, на данный момент ведется ремонт фасадов манежа и стадиона Запсибовец. Уже восстановили крышу, с которой раньше текла вода.

– К финалу первенства страны ребята будут готовиться в обновлённом манеже и я уверен, что в решающих матчах парни покажут все свое мастерство. Удачи! – пишет на своей странице в соцсети губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

За ребят также порадовались и пользователи сети. Под постом губернатора кузбассовцы оставили радостные эмоции и добрые пожелания дальнейших побед.

– У ребят все впереди. А пока и в школе надо учиться, и победы добывать. Успехов! – пишут пользователи.

ИСТОЧНИК KP.RU