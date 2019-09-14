Обманула маму: жительница Прокопьевска лишила мать квартиры и денег

СЕГОДНЯ 06:54 2019-09-14T06:56:56+03:00

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В Кузбассе женщина похитила у матери 700 тысяч рублей под предлогом покупки квартиры. Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы.

В полицию обратилась 80-летняя пенсионерка. Она рассказала, что ее дочь похитила у нее 700 тысяч рублей. Посоветовавшись с близкими, пожилая женщина приняла решение о продаже своей квартиры в Кемерове. Часть вырученных от сделки денег она отдала одной из дочерей, а на оставшиеся средства хотела купить квартиру в Прокопьевске и завещать второй дочери.

Наследница предложила матери помощь в поиске новой квартиры и оформлении сделки. Однако после пенсионерка узнала, что дочь оформила жилье на своего сына и его сожительницу. Женщину возмутило такое поведение, и она обратилась за помощью в полицию. Обвиняемая вину не признала. Она утверждает, что мать сама отдала ей деньги. Однако собранные доказательства говорят об обратном.

По данным ГУ МВД по Кемеровской области, обвиняемая намеренно оформила квартиру на своего сына, так как считала, что ее сестра после смерти матери будет претендовать на жилье как на наследство.

На данном этапе дело по статье «Мошенничество» передано в суд. На часть имущества обвиняемой и приобретенную квартиру наложен арест. Женщине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU